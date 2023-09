Cierpi na anoreksję seksualną. "Boję się, że to zniszczy mój związek"

Randkowali przez dłuższy czas, pozwalali sobie na pocałunki, ale Marta nie czuła się gotowa na nic więcej. Chłopak nie naciskał. - Po pół roku poszliśmy do łóżka. To był mój pierwszy raz. Wspominam go... nijak - wzrusza ramionami. - Nie było traumatycznie ani nawet źle. Po prostu czułam do tego dużą niechęć - opowiada. Tamten związek dość szybko się zakończył. Teraz, po dłuższej przerwie, jest w kolejnym.