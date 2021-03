Zdrowe naleśniki od Anny Lewandowskiej. Zdradziła sekretny składnik

Autorka bloga “Healthy Plan by Ann” chce zachęcić wszystkich do zmiany nawyków żywieniowych. Przepisem na zdrowe naleśniki udowadnia, że przygotowanie wartościowego, wspierającego odporność posiłku, nie wymaga wiele pracy. Sekretem najnowszej receptury jest dodanie do potrawy kurkumy.