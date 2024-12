Zdrowie jelit to podstawa… wszystkiego

Nasze zdrowie zaczyna się w jelitach. Brzmi banalnie, ale trudno odmówić temu stwierdzeniu racji. Nie od dziś bowiem wiadomo, że kręte korytarze jelit to centrum dowodzenia układu immunologicznego. Jak więc o nie zadbać, by dobrze spełniały swoją funkcję?

Materiał sponsorowany przez Genactiv

Jak jelita wpływają na naszą odporność?

Przez lata uważano, że rola mikrobioty jelitowej ogranicza się wyłącznie do trawienia, wchłaniania substancji pokarmowych i syntezy wielu związków chemicznych, np. serotoniny i prekursorów neuroprzekaźników. Dziś wiemy jednak, że jej fundamentalną rolą jest wsparcie odporności organizmu [1].

Bakterie jelitowe kolonizują śluzówkę i produkują czynniki antybakteryjne, które chronią nas przed patogenami. Stymulują również nasz układ immunologiczny [2]. Wiadomo również, że dzięki osi mózgowo-jelitowej i znaczącej roli bakterii w procesach neurologicznych mikrobiota wpływa na nasz zdrowie psychiczne [3].

By jednak układ odpornościowy pracował bez zastrzeżeń, musi być zachowana równowaga ilościowa i jakościowa bakterii jelitowych. Nie jest to wcale łatwe zadanie, gdyż są one wrażliwe na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Do najczęściej występujących należą: dieta uboga w błonnik i bogata w cukry proste oraz przetworzoną żywność, długotrwałe stosowanie antybiotyków i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, stres, alkohol i zanieczyszczenia środowiska [4].

Kiedy jesteśmy na nie narażeni, dochodzi do zaburzenia równowagi mikrobioty. Wzrasta przepuszczalność jelit, więc patogeny łatwiej przenikają w głąb organizmu. Dochodzi też do aktywacji zapalnej odpowiedzi immunologicznej i uwolnienia prozapalnych cytokin. Zaburzone zostają procesy trawienia, co sprzyja pojawieniu się przewlekłych biegunek i zaparć.

To wszystko składa się na osłabienie odporności i obniżenie nastroju. Sprzyja też wystąpieniu wielu chorób, m.in. alergii, nieswoistego zapalenia jelit, chorób sercowo-naczyniowych, otyłości oraz cukrzycy, a także chorób autoimmunologicznych i nowotworowych [2].

Jak zadbać o zdrowie jelit?

Aby wspierać zdrowie swojego mikrobiomu, warto zadbać o zróżnicowaną dietę bogatą w błonnik pokarmowy. Do codziennej diety warto włączyć pełnoziarniste zboża (płatki owsiane, kasze, chleb razowy), a także surowe warzywa i owoce, a ograniczyć spożycie cukru, żywności przetworzonej i alkoholu.

Korzystna dla jelit jest aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu. Warto też rozważyć suplementację Colostrum Genactiv. Dlaczego to właśnie ten preparat zasługuje na uwagę?

Colostrum, czyli siara, to pierwsza wydzielina gruczołów mlecznych samic ssaków, w tym krów, kóz czy ludzi, pojawiająca się tuż po porodzie. Jest to substancja niezwykle bogata w składniki odżywcze i czynniki wzrostowe. Zawiera wysokie stężenie immunoglobulin – przeciwciał, które chronią organizm przed infekcjami [5, 6].

To dlatego tak bardzo podkreśla się znaczenie karmienia piersią, zwłaszcza w pierwszych dniach życia dziecka [7]. Za pośrednictwem siary noworodek otrzymuje bowiem gotową armię do walki z bakteriami i wirusami, dzięki czemu jest chroniony, zanim jego własny układ odpornościowy zdąży się w pełni rozwinąć.

© Adobe Stock

Z cennych właściwości siary mogą też korzystać dorośli. Bioaktywne składniki ludzkiego colostrum są zbliżone do tych występujących w siarze bydlęcej (colostrum bovinum). I to ona stanowi główny składnik preparatu Colostrum Genactiv. Do jego produkcji wykorzystywana jest siara pozyskana w ciągu pierwszych 2 godzin po porodzie, która następnie poddawana jest delikatnej metodzie suszenia – liofilizacji. To pozwala na zachowanie maksymalnej ilości cennych składników odżywczych.

Colostrum Genactiv, jedyne opatentowane colostrum bovinum w Polsce, to naturalny sposób na wzmocnienie odporności i poprawę ogólnego samopoczucia. Stymuluje układ odpornościowy, a także przyczynia się do utrzymania szczelności bariery jelitowej. Jest przy tym bezpieczny i w odpowiednich dawkach może być stosowany przez całą rodzinę.

Mikrobiom jelitowy to niezwykle złożony ekosystem mikroorganizmów, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej odporności. To nasz wewnętrzny strażnik, który chroni nas przed szkodliwymi patogenami. Jest jednak jeden warunek: jego skład i funkcjonowanie nie mogą być zaburzone. Zadbajmy o to!

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

Bibliografia:

[1] Gałecka M, Basińska A.M, Bartnicka A, Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.

[2] Ziółkowska S, Kijek N, Malinowski K, Kostrzewska P., Mikrobiota jelitowa – nieoceniony strażnik odporności i witalności organizmu, Med Og Nauk Zdr. 2022;28(1):8-14.

[3] Wardziukiewicz W, Stachowska E, Wpływ mikrobioty jelitowej i jej modyfikacji na samopoczucie pacjentów z depresją, Postepy Hig Med Dosw (online), 2020; 74: 314-321.

[4] Krakowiak O, Nowak R, Mikroflora przewodu pokarmowego człowieka – znaczenie, rozwój, modyfikacje, Postępy Fitoterapii 3/2015, 193-200.

[5] Rak K., Bronkowska M. Immunologiczne znaczenie siary. Hygeia Public Health. 2014; 49 (2): 249–254.

[6] Hałasa M., Colostrum: naturalny regulator układu immunologicznego, Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 2020.

[7] Kowalska D, Gruczyńska E, Bryś J, Mleko matki – pierwsza żywność w życiu człowieka, Probl Hig Epidemiol 2015, 96(2): 387-398.

Materiał sponsorowany przez Genactiv