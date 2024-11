"Zdrowie kobiety". Jelita to drugi mózg? Rozmowa z dietetyczką kliniczną

Powszechne jest powiedzenie, że jelita to drugi mózg. Czy tak faktycznie jest? Jak zadbać o zdrowie jelit, aby uniknąć poważnych dolegliwości, które mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie i codzienne funkcjonowanie? - Złe nawyki żywieniowe nie służą nikomu. Zbyt mało błonnika, mało warzyw, owoców, za mało produktów pełnoziarnistych. To, co jeszcze negatywnie będzie wpływało na jelita, to czynniki stresowe, które będą przekładały się na zubożenie mikrobioty jelitowej - powiedziała dietetyczka kliniczka Monika Stromkie-Złomaniec.

