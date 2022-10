Żeby dorobić, jeździ na śmieciarce. Nauczyciel musiał podjąć kolejną pracę

"Praca zupełnie na innym poziomie, odpoczywam w niej (...) mam świetną alternatywę na zmianę zawodu" - napisał na jednej z grup Adam Zin, dyplomowany nauczyciel z 15-letnim stażem, który dorabia jeżdżąc śmieciarką. Co skłoniło go do podjęcia kolejnej pracy?