Przestrzega przed "tureckimi zębami". Mówi o najgorszej decyzji w życiu

"To była najgorsza decyzja, jaką podjęłam"

Kilka dni później zdjęto tymczasowe osłony i przytwierdzono nowe korony. Kobiecie zaczynał dokuczać ból, który nasilał się każdego dnia. Po powrocie do Anglii wiele razy trafiała do szpitala z powodu infekcji. - Ból był przerażający i musiałam udać się do dentysty, który przepisywał antybiotyk za antybiotykiem. Zadzwoniłam do kliniki i powiedzieli, żeby wrócić, ale potem koronawirus uderzył i dentysta z Turcji zablokował mnie na WhatsApp. Wkrótce dowiedziałem się, że jest to powszechna praktyka - powiedziała kobieta.