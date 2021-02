WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Inspiracje + 3 zegarekwalentynkowy prezentporadnik kupującego Agnieszka Małgorzata Adamska Dzisiaj, 09-02-2021 11:06 Zegarek na Walentynki. Podpowiadamy, jak wybrać idealny czasomierz dla ukochanej osoby Zastanawiasz się, jak powiedzieć "kocham" w wyjątkowym stylu? Dobrym pomysłem na walentynkowy upominek dla drugiej połówki będzie modny, stylowy zegarek. Sprawdź, jak wybrać model, który sprawi, że jej serce zabije mocniej! Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Zegarek damski na bransolecie to luksusowy dodatek, za który nie zawsze trzeba dużo zapłacić... Źródło: Shutterstock Walentynki to wyjątkowy dzień, kiedy mamy okazję pokazać ukochanej osobie, jak bardzo jest dla nas ważna. Dlatego też upominek z okazji Święta Zakochanych powinien być przemyślany i absolutnie wyjątkowy. Kwiaty, czekoladowe słodkości, biżuteria, flakon ulubionych perfum – każdy z tych sprawdzonych popularnych pomysłów na walentynkowy upominek w minionych latach wykorzystaliśmy przynajmniej raz. Zamiast powielać sprawdzone schematy, sięgnij po rozwiązanie, które ucieszy i zaskoczy obdarowywaną osobę. Zegarek to nie tylko praktyczny przedmiot, ale także piękna ozdoba wzbogacająca charakter każdej stylizacji. Jeżeli partner lub partnerka ceni sobie oryginalny design i ciekawe wzornictwo, modny czasomierz będzie strzałem w dziesiątkę. Adobe Stock Postaw na idealny prezent dla ukochanej osoby Źródło: Adobe Stock Jak wybrać idealny zegarek na Walentynki? Wbrew pozorom, wybór zegarka wcale nie jest prostym zadaniem. Czasomierze to nie tylko praktycznie narzędzia do odmierzania upływających godzin. To także element stylu i sposób wyrażania siebie. Dlatego decydując się na taki prezent musimy mieć pewność, że dobrze znamy osobę, której chcemy go wręczyć. Zanim zdecydujesz się na konkretny zakup, określ jej styl, upodobania, pasje, sposób, w jaki najczęściej spędza wolny czas. To wszystko ma ogromne znaczenie podczas wyboru idealnego modelu zegarka. Czasomierz dobrze dopasowany do naszej osobowości jest w pewnym sensie naszą wizytówką. Jeżeli nie potrafisz odpowiedzieć na te podstawowe pytania, istnieje duże ryzyko, że nie będziesz w stanie stwierdzić, który z modeli doskonale pasuje do charakteru adresata upominku. Za to trafiony prezent będzie najlepszym potwierdzeniem, że dobrze się znacie, a wasza relacja jest dojrzała i bardzo udana. Nie wiesz, jak zacząć poszukiwania walentynkowego zegarka? Skorzystaj z naszego stylowego przewodnika, a na pewno znajdziesz idealny model dla swojej drugiej połówki. Ponadczasowa elegancja dla miłośników klasycznego stylu Trzeba przyznać, że zegarki o prostej kopercie i eleganckim skórzanym pasku mają w sobie wiele uroku, a ich ponadczasowy, klasyczny charakter sprawia, że doskonale pasują do każdej współczesnej stylizacji. Wbrew pozorom, klasyczny styl czasomierzy nie ma określonego przedziału wieku. Proste, eleganckie zegarki są odpowiednie dla każdego i pasują na każdą okazję. Zwolennicy klasyki najczęściej łączą je z eleganckimi stylizacjami, tworząc ponadczasowy, szlachetny efekt. Kobiety chętnie zakładają klasyczne zegarki do sukienek, eleganckich bluzek, kostiumów i żakietów. W przypadku panów ponadczasowy styl prostego zegarka doskonale podkreśla charakter eleganckich garniturów, koszul i klasycznych pulowerów. Prezent w postaci zegarka o prostej, eleganckiej formie to doskonały upominek, który posłuży z pewnością wiele lat. Soczyste kolory i odważne wzornictwo dla stylowych trendsetterów Radosne, żywe barwy i śmiałe wzory i ciekawa forma – oto definicja zegarka dla każdego znawcy trendów. Osoby, które na co dzień interesują się modą i designem, często szukają dla siebie przedmiotów, które pozwolą im się wyróżniać. Niszowe marki lub mało znani projektanci, nieoczywiste połączenia różnych materiałów, piękna kolorystyka i wyjątkowe wykończenia – to wszystko sprawia, że serce trendsettera zaczyna galopujący bieg, a w głowie pojawia się myśl: "muszę to mieć". Wyprzedź fakty i podaruj zegarek ukochanej osobie, zanim ta zacznie o nim marzyć. Taki wspaniały prezent wyraża więcej, niż słowa! Nowoczesność i prostota dla zwolenników minimalizmu Prezent dla miłośników klasycznych modeli, uniwersalnego wzornictwa i monochromatycznych barw? Dobrym wyborem będzie zegarek o prostej i jednocześnie oryginalnej formie, która doskonale sprawdzi się jako ciekawa ozdoba do strojów utrzymanych w prostym, minimalistycznym stylu. Czasomierz w prostym wydaniu wyróżnia niewiele ozdób, funkcji i dodatków. Właściwie jedynym ozdobnym elementem jest bransoleta błyszcząca chłodnym, stalowym blaskiem. Minimalistyczne zegarki – podobnie jak klasyczne modele – cechuje ponadczasowy, uniwersalny styl. Prosty design doskonale komponuje się z każdym strojem i wygląda świetnie zarówno w przypadku zestawów dziennych, jak i eleganckich, wieczorowych stylizacji. Modny, miejski styl dla indywidualistów Osoby o duszach niezależnych artystów z pewnością docenią nowoczesne, miejskie zegarki, które idealnie współgrają z luźnym strojem. Skórzane lub metalowe paski, duże tarcze, ciekawe detale – każdy z tych elementów z pewnością zachwyci ukochaną osobę o naturze niezależnego marzyciela, który ceni sobie swobodę i oryginalny styl. Czasomierz w stylu urban casual to doskonały dodatek do wygodnych, nieformalnych stylizacji, jak i do ubrań o nieco bardziej eleganckim charakterze. W przypadku kobiet miejski zegarek stworzy doskonały zestaw z kwiecistymi sukienkami i botkami na obcasie. Dla mężczyzn wymarzonym połączeniem będzie duży casualowy zegarek z jeansami, t-shirtem i marynarką.