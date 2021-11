Zegarki z GPS dla dzieci - bezpieczeństwo dla najmłodszych i spokój dla rodziców

Trzecia kwestia to prostota obsługi, która jest równie ważna jak funkcjonalność, a w przypadku smartwatchy popularnym rozwiązaniem jest oczywiście ekran dotykowy. Znajdziemy go już w budżetowych produktach, a do takich należy na przykład Garett Kids XD. Dzięki temu nie będzie trzeba używać skomplikowanych sekwencji przycisków, by móc skorzystać z wybranych opcji. Koperty są często wykonane z tworzyw sztucznych, a paski - z gumy. Taka kombinacja zapewnia dłuższą żywotność.