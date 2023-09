Żele i mydła do brwi, które ujarzmią nawet niesforne włoski

Mydełka do brwi

Mydło do brwi to idealny produkt do stylizacji na te czasy. W wręcz niewidzialny sposób dyscyplinuje włoski. Jest transparentne, lekkie, trzyma brwi w ryzach, a jednocześnie pozostawia miękkimi i naturalnie wyglądającymi. W prosty sposób nakłada się je spiralką, wyczesując brwi ku górze, jeszcze przed użyciem podkładu, by miało czas wyschnąć i by nie rozmazało makijażu. Dopiero po nałożeniu mydełka, można ewentualnie pokusić się jeszcze o dodanie brwiom koloru i użycie pomady, czy kredki.