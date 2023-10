Zendaya pozuje w drapieżnej mini. Ale spójrzcie tylko na jej kozaki

Lecz to nie był jedyny look, który Zendaya zaprezentowała w ostatnim czasie. Na Instagramie podzieliła się bowiem zdjęciami w drapieżnej stylizacji. Warto wiedzieć, że artystka stawia nie tylko na nowe projekty, ale również te, które powstały w poprzednich dziesięcioleciach. Udowodniła to po raz kolejny, ubierając zestaw nr 40 z kolekcji Louis Vuitton Resort z 2015 roku. Co ciekawe, wtedy na wybiegu pokazała go polska modelka Ola Rudnicka.