Cięcie odejmuje lat. Spójrzcie na jej nową fryzurę

Moda zatacza koło

Trendy — zarówno w dziedzinie fashion, jak i beauty – uwielbiają podróże w czasie i stylowe retrospekcje. To, co było modne dekady temu, powraca co chwilę. Czasem w odświeżonej i unowocześnionej wersji, a czasem "w stosunku 1:1". Po triumfie milenijnych hitów i kitów, styliści fryzur przeskakują o dekadę niżej, szukając inspiracji w oldschoolowych latach 90., w których prym wiodły chokery, mom jeans, bieliźniane halki, crop topy i... krótkie fryzury.