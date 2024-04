Zero wątpliwości, ogromna porcja magii. Zaplanuj apetyczne doświadczenia w plenerze

Pozornie małe rzeczy potrafią przysporzyć wiele radości i pozytywnie nastroić na długi czas. O przyjemne drobnostki jeszcze łatwiej wiosną, kiedy pierwsze ciepłe promienie słońca dodają energii i motywują do częstszego wychodzenia z domu oraz podejmowania aktywności na zewnątrz, w tym wspólnego biesiadowania pod chmurką. By zadziała się magia, nie potrzeba wiele. Wystarczy kilka przyjaznych ludzi wokół, dobre jedzenie i zimna Coca-Cola Zero Cukru lub Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny gdy celebrowanie przedłuży się do godzin wieczornych!

Polski sport narodowy

Wspólne biesiadowanie to to, co Polacy kochają. Często robimy to wśród czterech ścian, za suto zastawionymi stołami z okazji licznych świąt i rodzinnych uroczystości, ale ucztowanie na świeżym powietrzu też ma swój niepodważalny urok.

Idealnym przykładem jest majówka, którą jak kraj długi i szeroki Polacy celebrują tłumnym grillowaniem. To nasz sport narodowy, w którym nie mamy sobie równych. Potrafimy organizować grille spontaniczne i te planowane z wyprzedzeniem, wymagające wcześniejszego przygotowania nieco bardziej skomplikowanych dań w domu. Najważniejsze jest to by stworzyć wyjątkowe chwile podczas wspólnych posiłków oraz celebrować towarzyszącą im magię. Do grillowania nie potrzeba nawet długich weekendów, wystarczą te cotygodniowe. Okazja do spotkań i wspólnego ucztowania znajdzie się sama!

© materiały partnera

Chwila na oddech

Jedzenie z bliskimi sprawia radość zawsze i wszędzie! Zamiast zapraszać gości na zasiadany obiad w domu, umówcie się w parku, rozłóżcie koc, wyjmijcie kolorowe kanapki, owoce, pokrojone warzywa, gofry, rogaliki czy inne pyszności, których przygotowanie nie jest skomplikowane, a zaspokoją głód wszystkich zebranych i cieszcie się wspólnymi chwilami. Zadbajcie o to, by na wspólnym pikniku znalazły się przekąski oraz ulubione napoje takie jak Coca-Cola Zero Cukru lub Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny i cieszcie się wspólnym czasem! Takie pikniki last-minute możecie organizować zawsze, kiedy pozwala na to pogoda. Szukajcie w swojej okolicy przestrzeni dających wytchnienie, stwarzających warunki do relaksu i beztroskiego ucztowania.

Spontaniczność vs. planowanie

W biesiadach plenerowych piękne jest to, że wcale nie trzeba ich planować, by się udały. Wystarczy fajne miejsce w lesie, na polanie, a nawet w parku miejskim, w którym można odetchnąć od codziennego gwaru, zapomnieć o obowiązkach i skupić się na byciu tu i teraz.

Możecie się pokusić także o zaplanowanie outdorowej biesiady z wyprzedzeniem organizując piknik w stylu insta-friendly. Piękne, kolorowe przekąski, np. miniburgery, kolorowe kanapki, koreczki, dipy do warzyw i pyszne smoothie. Do tego stylowy koc, poduszki, które odpoczynek uczynią jeszcze przyjemniejszym, kilka pomysłów na wspólne gry i zapas Coca-Cola Zero Cukru lub Coca-Cola Zero Cukru Zero Kofeiny dopełniający całość.

Spotkania na świeżym powietrzu możecie zaplanować również w ramach wyjątkowych wydarzeń, takich jak festiwale muzyczne czy mecze UEFA EURO 2024™! Jak to zrobić? Właśnie ruszyła loteria Coca-Cola, w której do wygrania są wejściówki pozwalające odkryć najlepsze lato (więcej informacji w aplikacji Coca-Cola).

Płatna współpraca z Coca-Cola