Zerwij z drzewa i włóż do nory. Nornice uciekną co do jednej

Nornica w ogrodzie to nie lada problem. Zwierzę jest w stanie dokonać ogromnych szkód. Jak się jej pozbyć? Poznaj prosty patent.

Nornica to niewielki ssak z rodziny karczowników. Z wyglądu przypomina coś pomiędzy myszą a chomikiem. Osiąga od 85 do 135 mm długości. Choć wygląda na sympatyczną, nie daj się zwieść. To prawdziwy szkodnik w ogrodzie. Gdy zauważysz ją u siebie, musisz działać jak najszybciej. W przeciwnym wypadku stracisz dużą część plonu.

Wrzuć do nory. Nornica ucieknie w popłochu

Mimo niewielkich rozmiarów nornice są w stanie dokonać poważnych szkód w ogrodzie. Prowadzą nocy tryb życia. Żyją w wykopanych przez siebie korytarzach, dlatego też tak trudno je zauważyć. Szkodniki żywią się pąkami, kłączami i nasionami roślin, dotkliwie je uszkadzając.

Jak pozbyć się nornic? Ten ssak jest bardzo wrażliwy na zapachy. Niektóre go przyciągają, a inne wręcz odrzucają. Należy do nich m.in. aromat kawy, mięty, cynamonu, wilczomlecza, porzeczki, mięty, tui czy liści orzecha włoskiego. Ten ostatni wydziela substancje, które odstraszają nornice. Wystarczy, że włożysz kilka zgniecionych liści do nory, a szkodniki uciekną z ogrodu już po kilku godzinach.

Niezawodny trik na nornice

Nornice stanowią ważną część ekosystemu, dlatego też nie powinno się ich zabijać. To nieetyczne i niehumanitarne. Jeśli jednak żadna z naturalnych metod nie sprawdzi się w walce ze szkodnikami, trzeba sięgnąć po mocniejsze środki, takie jak… śledź. Zapach ryby, a zwłaszcza śledzia, silnie oddziałuje na karczowniki i nornice.

Podobnie jak w przypadku roślin, rybę należy umieścić w tunelu i przysypać ją ziemią, aby zapach rozniósł się po całej norze. Możesz też dolać nieco wody, w której marynowały się śledzie. Po zastosowaniu tego patentu nornice nie pojawią się w ogrodzie przez długi czas.

