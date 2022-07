Zginęła trzy tygodnie przed swoimi 16. urodzinami. Tragiczne losy dziewczyn z "Parasola"

Według wyliczeń Anny Marcinkiewicz-Kaczmarczyk do walki z Niemcami w okupowanej Warszawie przystąpiło ok. 5000 pielęgniarek i sanitariuszek, ok. 800 łączniczek, 85 żołnierek oddziału sabotażowo-dywersyjnego "Dysk", ok. 45 kolporterek Biura Informacji i Propagandy, a także ok. 16 minerek. Dorosłe kobiety i nastoletnie dziewczyny brały udział w akcjach wywiadowczych. Ba, istniały nawet żeńskie drużyny egzekucyjne! Łącznie w powstaniu wzięło udział ok. 7000 kobiet. Rachunek jest prosty: panie stanowiły niemal 30% wszystkich uczestników zmagań. Zginęło ponad tysiąc z nich.