Zgnieć gazetę i włóż do lodówki. Już nigdy nie zrobisz inaczej

Jeśli chcesz zdezynfekować lodówkę, wyjmij z niej wszystkie produkty spożywcze. Następnie zagotuj wodę. Wlej ją do miski i wymieszaj ze szklanką octu spirytusowego. Kiedy roztwór ostygnie, przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj nim półki, drzwiczki i szuflady. Po umyciu wytrzyj je do sucha ręcznikiem papierowym. Ocet zdezynfekuje powierzchnię i pozbędzie się z niej wszelkich bakterii i zanieczyszczeń. Jeśli nie jesteś w stanie znieść zapachu octu, możesz użyć sprayu do dezynfekcji powierzchni. Kupisz go w każdej drogerii. W ten sposób pozbędziesz się zarówno przykrego zapachu, jak i niebezpiecznych drobnoustrojów.