Zgnieć w kulkę i wrzuć do kopca. Krety uciekną co do jednego

Włosy odstraszą krety

Okazuje się, że krety nie znoszą zapachu włosów i sierści. Rozwiązanie jest zatem oczywiste. Gdy oczyszczasz szczotkę z włosów, nie wyrzucaj ich do kosza, lecz uformuj z nich kulkę i wrzuć do kreciej nory. To samo możesz zrobić z sierścią po wyczesywaniu swojego pupila. W ten sposób zyskasz niemal stuprocentową gwarancję, że kret nie zbliży się do tego miejsca.