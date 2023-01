"Zgrabniocha" - piszą fani. Marzena Rogalska wskoczyła w kombinezon

Warto zwrócić uwagę na dekolt charakterystyczny dla "wrap up dress". Kopertowy fason, nazywany także "zakładką", to wśród dekoltów prawdziwy agent do zadań specjalnych. Powiększa to, co chcemy optycznie powiększyć, a także zmniejsza to, od czego wolimy odciągnąć uwagę. Ponadto doskonale podkreśla talię, a przy szerokiej nogawce kombinezonu Marzeny Rogalskiej – nogi, chociaż ukryte, wydają się długie i wysmuklone.