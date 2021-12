Zgubna umiejętność adaptacji. Tak pogłębiają się nierówności

Przedstawiona w książce historia daje do myślenia. Widzimy tu całą grupę, głównie starszych osób, migrujących za pracą m.in. w Amazonie, bo nie stać ich na to, by przejść na emeryturę. To do nich skierowany jest program amerykańskiego giganta – Camper Force. Zatrudniani tymczasowo na nisko płatnych stanowiskach dostają miejsce do zaparkowania kampera, w którym mieszkają. Przez cały rok, pokonując tysiące kilometrów, jeżdżą z miasta do miasta w poszukiwaniu sezonowego zajęcia.