Wydawać by się mogło, że zimą warto dzielić z kimś łóżko. W końcu bliskość drugiej osoby podnosi temperaturę - i to dosłownie. Co jednak na ten temat myślą specjaliści? Wendy Troxel, która jest profesorem na University of Pittsburgh i University of Utah, w rozmowie z "Newsweekiem" postawiła sprawę jasno.

Jak spać, żeby się wyspać (nie tylko zimą)?

"Dzielenie z kimś łóżka może często prowadzić do niespokojnego snu, a ponieważ sen jest jeszcze ważniejszy w zimie, 'rozwód' może być kluczem do pomocy w związku" -zdradziła specjalistka. Takich par jest coraz więcej. Wg amerykańskich badań decyduje się na to już co trzecia.

Nic dziwnego, że coraz więcej mówi się o tzw. "nocnym rozwodzie". Pary, które się na niego zdecydowały, twierdzą, że lepiej się wysypiają. To z kolei może mieć ogromny wpływ na samopoczucie, a nawet zdrowie. Czy jednak zimą również warto się tego trzymać?

"Jeśli zauważysz, że tracisz sen z powodu nawyków swoich lub partnera, spanie osobno może być idealnym sposobem, aby pomóc wam obojgu poczuć się bardziej wypoczętymi" - dodała Troxel.

Dlaczego zimą śpimy więcej?

Zima kojarzy się nie tylko z minusowymi temperaturami oraz śniegiem, ale również długimi nocami. Kiedy za oknem robi się szybciej ciemno, nic dziwnego, że chce nam się spać. To zdają się potwierdzać również badania opublikowane na początku 2023 r. na łamach "Frontiers".

"Ze względu na zmiany w liczbie godzin dziennych i zwiększoną produkcję melatoniny, zimą często czujemy się bardziej senni, więc dobra rutyna snu jest niezbędna, aby czuć się bardziej wypoczętym. Brak snu może nasilać objawy sezonowego zaburzenia afektywnego, a nawet do niego prowadzić" - stwierdziła wspomnianemu wcześniej tygodnikowi Kora Habinakova, ekspertka ds. snu w firmie Sleepseeker.

