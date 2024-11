"Nocny rozwód" coraz popularniejszy. Poprawia jakość snu

"Nocny rozwód" pozwala parom nieco od siebie odpocząć. Niektórzy stosują go wyłącznie na wakacjach, inni - na co dzień. Co tak właściwie oznacza?

"Nocny rozwód" to nic innego, jak rezygnacja ze spania z partnerem w jednym łóżku. Najczęściej decydują się na niego pary wyjeżdżające na wakacje, jednak zdarza się, że nie śpią ze sobą również na co dzień. Warto przy tym zaznaczyć, że nie ma on nic wspólnego z rozstaniem.

Nie śpią ze sobą, żeby w pełni wypocząć

"Trzy na cztery osoby uważają, że najlepiej spać osobno niż z dziećmi podczas podróży" - można przeczytać w Raport Hilton's 2025 Trends. To właśnie z niego można dowiedzieć się, że aż 63 proc. ankietowanych stwierdziło, że rezygnacja z dzielenia łóżka z partnerem wpłynęła na poprawę jakości ich snu. Wiele osób uważa nawet, że tego typu decyzja pozytywnie odbiła się na relacji z partnerem lub partnerką.

Badanie American Academy of Sleep Medicine z 2023 roku wykazało, że ponad jedna trzecia Amerykanów praktykuje "nocny rozwód" we własnym domu, decydując się nawet na spanie w osobnych pokojach.

Dobry sen to podstawa

Sen pełni kluczową rolę w regeneracji organizmu i utrzymaniu naszego zdrowia. Ma również realny wpływ na to, jak wyglądamy i jak się czujemy. Nic więc dziwnego, że zależy nam, by był jak najbardziej jakościowy. Wpływa on bowiem nie tylko na nasze samopoczucie, ale również na to, jak się zachowujemy. Niewyspani jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni i często trudniej nam się skupić.

Brak snu może negatywnie odbić się też m.in. na naszym układzie immunologicznym, powodując obniżenie odporności.

