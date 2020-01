WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Zimowa pielęgnacja. Najlepsze zabiegi kosmetyczne na chłodną porę roku Zima to nieprzyjemny czas dla każdego, ale można wykorzystać ją w inny sposób. Niskie temperatury, a co za tym idzie również zmniejszone promieniowanie słoneczne, sprzyja wielu zabiegom kosmetycznym. Dlaczego? Dzięki mniejszej ekspozycji na słońce, ryzyko podrażnień po zabiegach w gabinecie jest praktycznie minimalne. Jeśli marzysz o wizycie u kosmetyczki, śmiało umów się na wizytę, bo wszelkie rany znacznie lepiej się wygoją. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne zimą są znacznie skuteczniejsze Zima jest najlepszym czasem na różne kuracje peelingujące, depilację laserową i inne, równie ciekawe zabiegi kosmetyczne. Wykonanie niektórych rytuałów pielęgnacyjnych jest prostsze i wygodniejsze właśnie zimą, ponieważ twoja skóra nie jest opalona. Jakie w związku z tym zabiegi najlepiej wykonać? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Depilacja laserowa zimą Jednym z najskuteczniejszych sposobów usuwania zbędnego owłosienia jest depilacja laserowa. Wiązka promieniowania podczas zabiegu niszczy mieszki włosowe, ale bez uszkodzenia skóry. Skuteczność depilacji laserowej zależy od koloru cery i włosów, bo im jaśniejsza skóra, tym lepiej oraz im mocniejsze i ciemniejsze włoski, tym lepszy efekt. Chcąc całkowicie pozbyć się włosków, depilacja laserowa powinna zostać powtórzona 3 albo 4 razy w odstępach kilku tygodniowych. Skóra zimą nie jest opalona, więc zdecydowanie najlepszym pomysłem jest wykonanie depilacji laserowej właśnie o tej porze roku. Dzięki temu możesz cieszyć się gładką skórą przez wiele miesięcy. Peeling chemiczny zimą Jeśli masz piegi, blizny po trądziku, przebarwienia czy małe zmarszczki, pomyśl o peelingu chemicznym zimą. Najczęściej korzysta się z kwasu glikolowego, migdałowego oraz salicylowego – każdy z nich nałożony na skórę sprawia, że przez kolejne dni martwy naskórek łuszczy się, odsłaniając młodszą skórę. Czas gojenia zależy tak naprawdę od stężenia użytego kwasu oraz tego, ile pozostanie na skórze twarzy. Nic dziwnego, że zima jest idealnym momentem na przeprowadzenie peelingu chemicznego. Jedynie w dniach, gdy będą silne mrozy należy znacznie bardziej uważać, aby nie podrażnić skóry. Zobacz także: Beauty skin - depilacja laserowa Mikrodermabrazja zimą Jeżeli preferujesz mechaniczny peeling od chemicznego, wypróbuj mikrodermabrazję zimą. Sam zabieg pozwala na wygładzenie skóry oraz jej regenerację, a także poprawia elastyczność razem z kolorytem. W przypadku, gdy twoja skóra jest bardzo delikatna i skłonna do alergii, pomyśl o mikrodermabrazji diamentowej. Przebarwienia oraz rozszerzone pory są podstawą do wykonania mikrodermabrazji korundowej (proszkowej). Ten zabieg jest znacznie silniejszy i zapewnia szybsze efekty, ponieważ kryształki glinu są wyrzucane pod dużym ciśnieniem, ścierając naskórek, a także docierają do głębszych warstw skóry. Mezoterapia bezigłowa zimą Kolejnym skutecznym zabiegiem pielęgnacyjnym chętnie wykonywanym zimą jest mezoterapia bezigłowa. Polega na użyciu specjalnego urządzenia, który wytwarza prąd elektryczny o znacznej częstotliwości. Prąd dociera do wnętrza skóry, a także do błony komórkowej i samego wnętrza komórki. Ten typ mezoterapii pozwala na otwarcie nowych dróg do wprowadzenia aktywnych preparatów do głębokich warstw skóry bez konieczności używania igieł. Zauważysz, że skóra jest gładsza, jędrna, nawilżona, wypoczęta i bez zmarszczek.