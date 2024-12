Zimowy prezentownik ZIMNO

Materiał sponsorowany przez ZIMNO

Ciepło, cieplej… ZIMNO!

ZIMNO to polska marka odzieżowa dla aktywnych – dla osób, którzy kochają szeroko pojęty ruch i naturę. Tworząc ubrania, które odpowiadają na potrzeby narciarzy i snowboardzistów, ale też zajawkowiczów sportów wodnych, ZIMNO tworzy dookoła swojej marki społeczność ludzi, których pasją jest aktywność na świeżym powietrzu, którzy cenią sobie wolność i możliwość przekraczania swoich granic – w górach, w lesie i nad wodą.

Ubrania sportowe

Sporty outdoorowe, zarówno te zimowe – narciarstwo i snowboarding, jak i letnie, takie jak windsurfing czy kitesurfing, wymagają ubrań, które zapewnią swoim użytkownikom komfort termiczny, wygodę i pełną swobodę ruchów, tak by mogli w pełni skupić się na ulubionej aktywności. Odzież ta musi jednocześnie dobrze wyglądać i wspierać wizerunek sportowców. Oversize’owe bluzy z kapturem, luźne T-shirty, spodnie dresowe i czapki zimowe ZIMNO wpisują się w najnowsze trendy w snowparkach i skateparkach, jednocześnie zachowując rodzaj ponadczasowego klimatu, który sprawdza się na stoku i na plaży co sezon.

Odzież szyta w Polsce

ZIMNO stawia na najwyższą jakość, a za tę w ich przypadku odpowiadają sprawdzone polskie szwalnie z wieloletnim doświadczeniem. Długie, ciepłe i wygodne bluzy snowboardowe z kapturem, miękkie hoodies na longboarda i klasyczne bluzy bez kaptura na co dzień – wszystkie są szyte w Polsce, a ich jakość jest niewspółmiernie lepsza niż ta z sieciówek z modą fast fashion. Nawet jeśli cena jest odrobinę wyższa, to kupując bluzę ZIMNO, wiemy, że będzie nam służyła przez lata. Dodatkowo, miło mieć świadomość, że naszymi wyborami konsumenckimi wspieramy lokalną produkcję i polskich projektantów.

Czapki zimowe

Czapki zimowe damskie, męskie i dziecięce, również te z wełny merino, to drugi obok bluz segment, w którym ZIMNO nie ma sobie równych. Marka zaczęła od kultowych czapek z pomponem Roman, a teraz oferuje tak szeroki wybór fasonów i kolorów, że na pewno znajdziecie coś dla każdego – od młodszej siostry trenującej biegi przełajowe po chłopaka jeżdżącego na desce.

Rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, są bez wątpienia czapki zimowe z wełny merynosów. Wełna merino to przędza o wyjątkowych właściwościach, co sprawia, że większość użytkowników zakochuje się w niej od pierwszego włożenia i nie chce już nosić niczego innego. Dlaczego? Wełna merynosów ma wyjątkowe właściwości termoregulacyjne – zimą grzeje i chroni przed niskimi temperaturami, śniegiem i deszczem, latem zaś izoluje i zapobiega przegrzaniu. Co również ważne – czapki zimowe z merino są oddychające (odprowadzają wilgoć od ciała na zewnątrz, dzięki czemu nawet podczas wysiłku skóra pozostaje sucha), hipoalergiczne (nie uczulają), łatwe w czyszczeniu i antybakteryjne. Wełna z merynosów hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnych zapachów, co sprawia, że nawet po długiej wycieczce górskiej albo po całym dniu na skiturach, czapki zimowe merino nie wymagają prania. Brzmi jak czapka idealna zarówno dla uprawiających sport dorosłych, jak i aktywnych dzieci? Zdecydowanie!

Pomysły na świąteczne prezenty

Zbliżają się mikołajki, święta i walentynki – zima to okres, który wyjątkowo obfituje w okazje do obdarowywania najbliższych. Podrzucamy Wam inspiracje ZIMNO – top 3 pomysłów na świąteczne prezenty.

Bluza ZIMNO. Nie ma ludzi aktywnych, którzy nie lubiliby ciepłych, wygodnych bluz, które sprawdzą się zarówno podczas aktywności, jak i po treningu. ZIMNO oferuje duży wybór fasonów – bluzy z kapturem i bez, bluzy rozpinane, a także długie, odpowiednie na snowboard. Za świetną jakość odpowiadają polskie szwalnie, za super design projektanci ZIMNO, a to wszystko razem robi niepowtarzalną robotę!

Skarpetki ZIMNO. Tak, tak, te słynne skarpety, które co roku trafiają pod choinkę. Teraz skarpetki nosi się tak, żeby były widoczne, więc takie, które mają fajny wzór, będą naprawdę świetnym prezentem. Idealne na co dzień i na trening, mogą być prezentem tak dla niego, jak i dla niej.

Czapki zimowe ZIMNO. Czapka zimowa na prezent to zawsze dobry pomysł (nie trzeba nawet znać rozmiaru!). Jeżeli chcecie zdecydować się na coś o naprawdę wysokiej jakości, co posłuży przez lata, to postawcie na czapkę zimową z wełny merino. Miękka, wygodna, łatwa w utrzymaniu, hipoalergiczna, antybakteryjna i – co ważne, zwłaszcza w przypadku czapek dla dzieci – nie gryzie! Ważna wskazówka: zawsze zwracajcie uwagę na skład – żeby czapka miała wszystkie te właściwości, powinna być zrobiona w 100% lub niemal w 100% z wełny merynosów. Tak jak szyta w Polsce czapka Merynos ZIMNO.

Jeżeli wasi bliscy kochają ruch na świeżym powietrzu, naturę, wolność i adrenalinę, planują wyjazd na narty lub snowboardjeżdżą na nartach albo na desce, albo po prostu są aktywni na co dzień, to ubrania marki ZIMNO będą trafionym prezentem. Te przysłowiowe "skarpety" mają teraz modny design, dobry skład, wysoką jakość i są szyte w Polsce, więc kupując je pod choinkę, możecie mieć pewność, że sprawicie frajdę obdarowanym. A przecież o to chodzi w prezentach!

