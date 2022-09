Zjawiskowa Katarzyna Cichopek w landrynkowym garniturze. Uwagę przykuwa torebka

Katarzyna Cichopek uwielbia stylizacje z piórami

To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Cichopek postawiła na pióra. Jakiś czas temu pokazała się w dżinsach z wysokim stanem i rozszerzającymi się nogawkami. Do tego dobrała białą bluzkę z prążkowanego materiału, której rękawy zakończone były właśnie piórami w tym samym kolorze. Innym razem aktorka i prezenterka założyła różową sukienkę bez ramiączek, której dekolt również zdobiły pióra. Wszystkie trzy stylizacje możemy zaliczyć do udanych. A która z nich najbardziej przypadła wam do gustu?