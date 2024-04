Wkrótce ruszą na żer. Posadź w ogrodzie, a nawet się nie zbliżą

Innym dobrym sposobem na odstraszenie tych mięczaków jest użycie cynamonu, którego aromat j odstrasza. Należy posypać nim grządki i delikatnie wmieszać w ziemię, pamiętając, aby robić to, gdy jest sucho. W przeciwnym razie, jeśli spadnie deszcz, cynamon może zostać szybko wypłukany, co sprawi, że nasze działania okażą się bezowocne. W przypadku młodych roślin można odciąć górną i dolną część kartonu i wbić go w ziemię, zabezpieczając w ten sposób nowe plony przed ślimakami.