Zasadź tę tanią roślinę w ogrodzie. Krety uciekną co do jednego

W sektorze rolnym krety przyczyniają się do zasypywania pastwisk glebą, co redukuje przestrzeń dostępną dla wypasu. Kamienie przyniesione na powierzchnię przez te zwierzęta mogą z kolei doprowadzić do awarii maszyn rolniczych. Krety, odsłaniając świeżą glebę, ułatwiają rozprzestrzenianie się chwastów, a ich tunele mogą niszczyć systemy odwodnieniowe oraz osłabiać wały przeciwpowodziowe. Ponadto, tunele wykopane przez krety mogą służyć innym gatunkom, takim jak łasice czy norniki, jako drogi przemieszczania się lub dostępu do korzeni roślin.