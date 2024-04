Włamują się i zabierają, co chcą. "Nawet jeśli ktoś jest w mieszkaniu"

Włamania i kradzieże mają miejsce każdego dnia. Choć większość osób stara się przed nimi zabezpieczyć - inwestując w dodatkowe zabezpieczenia czy "mocniejsze" drzwi, okazuje się, że nie jest to wystarczające. Złodzieje i włamywacze mają sprawdzone, opracowane metody, które nie zawsze są wymyślne. Niektóre były stosowane 20 lat temu.

Daniel Kamiński, który zajmuje się doradztwem w zakresie usług monitoringu, ujawnił w rozmowie z "Newsweekiem", że akcje włamywaczy zajmują od dwóch do 10 minut.

Ekspert dodał, że często liczą też na okazje i wykorzystują chwile nieuwagi. - Ktoś wystawia śmieci i zostawi otwarty dom albo idzie do ogrodu. Przeważnie to jest okazja.

Wśród nowocześniejszych metod wymienia się te z udziałem drona, którym obserwują posesję. - Musi być tam coś wartościowego, na co polują. Dzieła Kossaka, rzadkie numizmaty. Obserwacja to koszt, przy którym wartość rabunku musi być odpowiednio wysoka. Bo to ryzyko odkrycia - tłumaczył Daniel Kamiński.