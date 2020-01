Zmagała się z nadmiarem kilogramów. Przeszła spektakularną metamorfozę rezygnując z nadmiaru ćwiczeń

Kobieta w wyniku kontuzji nie mogła chodzić przez cztery miesiące. Gdy po tym czasie weszła na wagę, przeszła załamanie. Do dawnej figury wróciła w nietypowy sposób.

Rita Kamiński złamała stopę podczas swojej urodzinowej zabawy. Gdy po czterech miesiącach dotąd szczupła blogerka stanęła na wadze, odkryła, że przez ten czas przytyła do ponad 80 kg.

Australijska nie ukrywa, że w okresie, w którym praktycznie nie miała ruchu, nie stroniła od dużych ilości niezdrowego jedzenia. Gdy jednak na wadze zobaczyła rekordową liczbę, postanowiła natychmiast coś z tym zrobić. Zaczęła od codziennego biegania oraz wykupienia karnetu na siłownię , na którą chodziła 4-5 razy w tygodniu. Mniejsze zmiany wprowadziła do swojej diety, zastępując fast-foody na ich zdrowszymi odpowiednikami.

Co ciekawe, w schudnięciu pomogło Ricie ograniczenie ćwiczeń, które doprowadziło do zmniejszenia apetytu. Blogerka przyznała, że po powrocie z siłowni zawsze czuła wilczy głód, nad którym ciężko było jej zapanować. Dzięki tak prostym zmianom, Rita zrzuciła aż 20 kg. Zrozumiała, ze wcale nie musi zmuszać się do codziennego biegania i tak częstych ćwiczeń, aby utrzymać smukłą sylwetkę.