Żona rozmawiała z nim przed śmiercią. "Dodzwoniła się dopiero w nocy"

Andrzej Lepper przed śmiercią rozmawiał z żoną. Irena Lepper namawiała ukochanego, by porzucił politykę i zajął się gospodarstwem, które go potrzebuje. Jak zdradził były minister rolnictwa, Andrzej Balazs w rozmowie z portalem wPolityce.pl, małżonkowie widzieli się w przededniu śmierci.

Polityk stwierdził, że musi załatwić jeszcze kilka spraw, dlatego zdecydował się pojechać do Szczecina i Warszawy. Obiecał żonie, że wróci wieczorem i jeszcze dokończą rozmowę. Zniecierpliwiona Irena Lepper postanowiła przygotować dla byłego ministra rolnictwa jego ulubione danie.

Synowi Andrzeja Leppera wróżono karierę polityczną, jednak ostatecznie postanowił on zająć się gospodarstwem.

