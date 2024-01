Uderzył w Kamińskiego i Wąsika. Powiedział o dzieciach Leppera

- Nie wyszło, wolę to, co robię. Już do polityki nie pójdę - deklaruje. Mamy dużą hodowlę bydła, hodowlę koni i owiec oraz trzody chlewnej. Gospodarujemy na 250 hektarach. Były problemy, ale niejeden człowiek ma problem. Trzeba być po prostu twardym i rozwiązywać problemy. Trzeba podnieść głowę do góry i iść dalej. Mam dużą rodzinę, szóstkę dzieci, więc jest dla kogo walczyć i dla kogo pracować - mówił w rozmowie z "Faktem".