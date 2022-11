Zmarł Jerzy Połomski. Miał 89 lat

On sam w 2016 roku w rozmowie z "Super Expressem" poruszył kwestię swojego życia prywatnego, podkreślając, że są to jego prywatne sprawy. "Jestem samotny żaglowiec, jak żagiel na wzburzonym morzu. Bardzo mi to odpowiada, daje mi swobodę. Ominęły mnie wichury namiętności i nieważne, co ludzie sobie myślą, o co mnie podejrzewają. Ja mam inną prawdę, ale w ogóle mnie to nie interesuje, co sobie kto o mnie myśli" - wyznał Połomski.