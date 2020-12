Zmarł przez koronawirusa. Jego ostatnie zdjęcie łapie za serce

54-latek miał bardzo duże problemy z oddychaniem. Kiedy był podpięty do aparatury z tlenem i leżąc na brzuchu, próbował złapać oddech, fotografka portalu Startribune.com Leila Navidi zrobiła mu to przejmujące zdjęcie.

To były jego ostatnie chwile. Mimo że stan się nie poprawiał, rodzina i bliscy nie chcieli dać za wygraną i z całych sił wierzyli, że uda mu się pokonać wirusa. Niestety, Michaelowi Wrightowi ostatecznie nie udało przezwyciężyć choroby. Rodzina poinformowała, że 8 grudnia, czyli po niespełna miesiącu walki o zdrowie, zmarł. Jego żona Lynn była u jego boku do ostatniej chwili. "Pan zabrał go do domu w niebie. Na szczęście moja mama mogła być przy nim w momencie, gdy odchodził" - napisała Miranda Carlson, przybrana córka Wrighta, na stronie zbiórki pieniędzy.