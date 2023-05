Zmarła jako zakonnica. Kiedyś jej przeboje nuciła cała Europa

Tym samym 42-letnia Mary przyjęła imię Teonimfa i trafiła do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Koropi. Do końca życia nie zrzuciła habitu, aby powrócić do dawnego życia. Jak podają zagraniczne portale, była grecka artystka zmarła tuż przed swoimi 80. urodzinami.