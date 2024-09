Helena Michalik urodziła się 22 maja 1914 roku w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jej rodzice przebywali na początku XX wieku. Jednak w wieku 8 lat, w 1922 roku, wróciła wraz z rodziną do Polski.

"Jesteśmy wdzięczni członkom rodziny za ich gościnność i pomoc w naukowej weryfikacji wieku pani Michalik, co doprowadziło do uznania jej statusu jako najstarszej żyjącej osoby w Polsce po śmierci 111-letniej Anny Gawłowskiej z Czerwionki-Leszczyn, powiat rybnicki, województwo śląskie. Składamy szczere kondolencje licznej rodzinie i przyjaciołom pani Michalik" — napisał dyrektor, Wacław Jan Kroczek.

Choć wiek Heleny Michalik jest imponujący, nie pobiła ona rekordu Polski w długowieczności. Tytuł ten posiada pani Tekla Juniewicz, która zmarła 19 sierpnia 2022 roku w wieku 116 lat. To najstarsza Polka w historii, rekordzistka długowieczności Polski, najstarsza mieszkanka w historii województwa śląskiego, a także druga najstarsza osoba na świecie.

