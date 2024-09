"Jest ciężkim człowiekiem". Oceniła byłą koleżankę z planu

- Przyjaźniłyśmy się i tyle. Drogi ludzi się po prostu rozchodzą, małżeństwa po 30 latach się rozchodzą, przyjaźnie też się rozchodzą, to co ja mogę sądzić? - mówiła Kaźmierska podczas jednego z facebookowych live'ów.

Szczególną uwagę Edzia zwraca na kościół franciszkanów, który również ucierpiał w wyniku powodzi. To miejsce, do którego często chodziła na mszę, jest teraz w opłakanym stanie. - Bardzo go lubię, na mszę tam chodziłam. Wiem, że bramy tam wyrywało, bo do sąsiadki dzwoniłam - relacjonuje "Królowa życia".