Zmarła z powodu koronawirusa. Przed śmiercią chciała uświadomić wszystkich, że to nie jest żart

Sara Montoya na swoim profilu na Facebooku zamieściła filmik, w którym opowiedziała swoją historię walki z koronawirusem. Kobieta na nagraniu nie tylko mówiła o tęsknocie za najbliższymi i zapewniała, że zrobi wszystko, by wyjść ze szpitala, ale również apelowała do wszystkich, by uważali na siebie. "To nie jest żart" –powtarzała. Niestety, nie udało uratować się kobiety.

Koronawirus w Stanach Zjednoczonych (Facebook)