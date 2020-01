WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Zmarszczki jak wyprasowane. Polecane serum do cery dojrzałej kupisz taniej Tańsze od skalpela i bezinwazyjne, a skutecznie pozwala pozbyć się wielu oznak starzenia się skóry. Serum kosmetyczne to skondensowana, duża ilość aktywnie działających składników, których porcja mieści się w jednej kropli. Esencja młodości mieści się w kropli kosmetyku (iStock.com) Młodość w kilku kroplach - najlepsze serum Chomiczki, kurze łapki, bruzdy, zmarszczki, cienie, przebarwienia i plamy. Brzmi zatrważająco. Z takimi dylematami zmagają się kobiety, które zaniedbywały pielęgnację skóry lub po tę specjalistyczną – przeciwstarzeniową – sięgnęły za późno. Do niedawna dobry, skoncentrowany kosmetyk w postaci serum, koncentratu czy eliksiru kobiety wybierały raz na jakiś czas. Tymczasem powinien on na stałe uzupełniać pielęgnację. Kilka kropel wieczorem (2 czy 3 razy w tygodniu) da widoczne efekty po krótkim czasie. Warto skorzystać z okazji, bo sprawdzone produkty odmładzające wygląd skóry są teraz dostępne w lepszych cenach. Kosmetyki przeciwstarzeniowe – kiedy zacząć? Nie każdy wie, ale pierwsze kroki w pielęgnacji przeciwzmarszczkowej powinno się wdrażać jeszcze przed pojawieniem się najmniejszych bruzdek w okolicy oczu czy ust. Już po 30. roku życia spada produkcja kolagenu i zmienia się gospodarka wodna, a przed 40. rokiem życia zmniejszają się zdolności regeneracyjne skóry i pojawia wiotkość skóry. Z coraz większą świadomością dobieramy kosmetyki pod kątem filtra UV, ale do pojawienia się pierwszych widocznych symptomów starzenia się skóry, kosmetyków przeciwstarzenowych unikamy jak ognia. Tymczasem profilaktyka zastosowana w odpowiednim momencie zdziała niż najdroższy krem użyty za późno. Zanieczyszczenia, promieniowanie UV, stres, zmęczenie, ogrzewanie i mróz to czynniki, które mogą potęgować widoczność nawet najmniejszych zmarszczek. Dlatego nie tylko dojrzała cera wymaga konsekwentnej, wzmocnionej pielęgnacji także o tej porze roku. Skutecznego działania wymaga też skóra cienka, wrażliwa, a także często wystawiana na chłód, wilgoć i wiatr. Do zmarszczek ci daleko, ale codziennie jeździsz na rowerze? Nie zapominaj o ochronnej pielęgnacji, a twoja skóra odwdzięczy się młodszym wyglądem za kilka lat. Zachowaj młodszy wygląd Sposób na zachowanie młodości na dłużej to codzienna pełna pielęgnacja: oczyszczanie, tonizowanie (bezcenne dla dobrego wchłonięcia się składników odżywczych), właściwy krem (także pod oczy), a w czasie, kiedy skóra potrzebuje więcej – dostarczanie jej tego, co jest jej potrzebne. Połącz pielęgnację nawilżającą i odżywczą z codziennym rytuałem poranka, a zyskasz podwójnie: kosmetyk nawilży, zregeneruje, ujędrni skórę i ją odżywi, a dzięki lekkiej konsystencji nada się pod delikatny makijaż.