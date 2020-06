Zmęczona Anna Lewandowska o trudnych powrotach do treningów po ciąży. "Ciało regeneruje się wolniej"

Anna Lewandowska wraca do treningów po ciąży

"Powroty do treningów bywają trudne. Szczególnie po drugiej ciąży widzę sporą różnicę" – napisała pod fotografią. Lewandowska zauważyła, że jej ciało regeneruje się teraz wolniej i dochodzi do tego zmęczenie. Trenerka uważa, że nie bez znaczenia pozostaje też jej wiek. Klarę urodziła 3 lata temu i wtedy czuła, że ma w sobie więcej siły. Mimo to nie spoczywa na laurach i oznajmia fanom, że ma zamiar zwiększyć obroty.

Sama jako trenerka ma większe możliwości. Nie rezygnowała z ćwiczeń przed ani w trakcie ciąży, co umożliwia jej narzucanie sobie większego tempa. Ważne jest to, żeby znać umiar i konsultować swój powrót do aktywności fizycznej z lekarzem. Młodym mamom zaleca się wstrzymanie aktywności fizycznej do 6 tygodni po porodzie naturalnym lub do 12 tygodni po cesarskim cięciu.