"Zmiana jest kobietą!". O naszej niezwykłej zdolności dopasowywania się do nowych okoliczności

To nie przypadek, że w kwestii zmian prym wiodą kobiety. Mamy w sobie niezwykły dar oswajania tego, co nowe i nieznane. Kobieca odwaga, siła i wytrwałość sprawiają, że potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji. To właśnie dzięki umiejętności dopasowania się do nowych warunków zdobywamy szczyty w różnych dziedzinach życia – także tych, które dawniej były domeną mężczyzn. Bodźcem do zmian jest także silnie rozwinięty zmysł wyobraźni, za sprawą którego potrafimy zwizualizować sobie nasze pragnienia, a to dodatkowy impuls, by zacząć wcielać je w życie.