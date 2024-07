Zmiany u Jakuba Tolaka i jego żony. Poprosili fanów o pomoc

Ok, rozumiem

W ostatnich tygodniach Jakub Tolak i jego żona Zofia Samsel przebywali w Polsce. Ze względu na konieczność operacji serca, którą miał przejść aktor, para wraz z córeczką na jakiś czas musiała zrezygnować z życia w kamperze. Operacja zakończyła się sukcesem, jednak to nie koniec zmian w życiu rodziny. Okazuje się bowiem, że znalazł się kupiec na słynnego kampera influencerów i samochodowy dom ostatecznie został sprzedany.

Zmiany w życiu Tolaka i jego żony. Sprzedali kampera

Aktywni w mediach społecznościowych Jakub i Zofia oczywiście poinformowali swoich fanów, że granatowy kamper zmienił właściciela. Zrobili to za pośrednictwem krótkiego nagrania, na którym widać, jak wychodzą z samochodu, a na ich miejsce wchodzi inna para z psem.

"Nasz mobilny dom jedzie dalej w świat! W zasadzie kamper nie jest już nasz. Trafił na ludzi z dobrą energią i super planami podróżniczymi. Czujemy wzruszenie, szczęście, smutek, ekscytację" - napisali na swoim profilu "Foxesineden".

"Otwieramy się na nowe. Hej przygodo!" - dodali i poprosili fanów o wsparcie w szukaniu nowego kampera. Tym razem jednak ma być większy, ze względu na rosnące potrzeby córki pary - Tosi. "My na szczęście bez zmian, jesteśmy kompaktowi" - przekazali.

Internauci zwracają uwagę na jedną rzecz

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Fani nie ukrywali swoich emocji związanych ze sprzedażą kampera. "Niby to rzecz materialna, w dodatku nie moja, a łezka poszła. Szerokości, domku", "Popłakałam się, jakbym to ja oddawała tego kampera... Śledzę was tyle czasu, mam wrażenie, że znam każdy zakamarek tego kampera... Zosiu i Kubo: powodzenia w budowie nowego domu, a nowym właścicielom wszystkiego dobrego i powodzenia" - pisali.

Pojawiły się też głosy sugerujące, że para, która kupiła samochód jest bardzo podobna do Jakuba i Zofii. "Nowi właściciele jacy podobni do was" - pisali i życzyli im powodzenia.

