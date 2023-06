Zmień świat na lepszy!

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. To doskonała okazja do tego, by przyjrzeć się swoim codziennym nawykom i zastanowić się, co możemy zrobić, by zadbać o naszą planetę.

Płatna współpraca z marką BIC

Tak niewiele trzeba, by zadbać o świat, który nas otacza. Codzienne nawyki mogą realnie wpłynąć na środowisko naturalne, które z roku na rok jest coraz bardziej zdegradowane. Produkujemy ogromne ilości odpadów i otacza nas wszędobylski plastik. A to tylko dwa z wielu grzechów głównych, które mamy na sumieniu!

Zadbaj o jutro!

W większości nie zdajemy sobie sprawy, ile czasu potrzebuje przyroda, by wrócić do równowagi. Butelka po napoju rozłoży się dopiero za 500 lat, podobnie każdy inny przedmiot wyprodukowany z plastiku. Przez ten czas będzie zalegać w ziemi albo w oceanach, gdzie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla żyjących w nim zwierząt wodnych. Rocznie giną ok. 2 mln ptaków i ssaków morskich, które mylą plastikowe odpady z pożywieniem.

© Adobe Stock

Jesteśmy też odpowiedzialni za postępującą wycinkę lasów – wyprodukowanie tony papieru wymaga ścięcia nawet 17 drzew! A przecież to one właśnie dają nam tlen i są domem dla wielu owadów, gadów i ptaków.

Na potęgę produkujemy też odpady. W każdym dużym mieście na składowisko codziennie przyjeżdża 100 pełnych ciężarówek śmieci! Wielu z nich nie daje się ponownie przetworzyć, więc zalegają na wysypiskach przez wiele lat, produkując przy tym metan, który jest blisko 30-krotnie bardziej agresywny od dwutlenku węgla. Zajmuje drugie miejsce na liście gazów cieplarnianych, które najbardziej wpływają na zmianę klimatu. Nie tylko zanieczyszcza powietrze, ale też niszczy warstwę ozonową.

© Adobe Stock

To wszystko stanowi duże zagrożenie dla bioróżnorodności i sprawia, że przyszłość kolejnych pokoleń będzie coraz trudniejsza. Za kilkadziesiąt lat na świecie może zabraknąć wody pitnej, w oceanach, morzach i rzekach znacząco zwiększy się poziom wód, a z powodu zanieczyszczenia powietrza częściej będziemy chorować na nowotwory. Nie takiej przyszłości chcemy!

Na szczęście możemy to zmienić. Im nas więcej, tym lepiej, dlatego starajmy się dawać dobry przykład. Wystarczy kilka drobnych zmian w codziennym życiu, by okazać w ten sposób troskę i odpowiedzialność za środowisko naturalne.

Jak dbać o środowisko naturalne na co dzień?

To od naszych wyborów zależy, jak będzie wyglądał świat w kolejnych dziesięcioleciach. Wiedzą o tym również producenci dobrych marek, którzy zmieniają swoje produkty w taki sposób, by ich produkcja w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczała środowisko.

© materiały partnera

Takie działania ponad 20 lat temu podjęła marka BIC, która ma w swojej ofercie wysokiej jakości produkty szkolno-biurowe. Linia BIC ECOlutions to ołówki, długopisy, kredki, kleje, markery i korektory zaprojektowane w taki sposób, by chronić naturalne zasoby naszej planety. W zależności od produktu wykonane są od 35 do 100 proc. z materiałów powtórnie przetworzonych. Wśród nich jest 16 produktów szkolno-biurowych z certyfikatem ekologicznym NF Environnement (NF400). Jest on przyznawany produktom zaprojektowanym tak, aby zapewnić maksymalną użyteczność i jakość przy minimalnym wpływie na środowisko.

Pamiętajmy o tym, kiedy za kilka tygodni zaczniemy kompletować szkolną wyprawkę. Wybierając długopisy, ołówki, kredki, markery, kleje czy korektory, możemy realnie zadbać o otaczający nas świat. Razem z marką BIC przekonują o tym nastoletnia Sara i jej młodszy brat Wiktor z kanału "Zaczarowany Świat Sary". To młodzi ludzie, dla których udział w kampanii "Zostań EKObohaterem" stanowi wyraz troski o świat, w którym będą dorastać.

© materiały partnera

Ochrona środowiska nigdy nie powinna być chwilowa. Tylko długofalowe działania mogą pomóc zmienić świat na lepsze. Staraj się więc zmodyfikować codzienne nawyki, by być bardziej eko. Nie bój się iść pod prąd i bądź przykładem dla innych, dlatego też: segreguj śmieci – im dokładniej, tym lepiej, bo zwiększa to szansę na to, że większa część odpadów zostanie poddana recyklingowi;

oszczędzaj prąd;

wybieraj produkty wielorazowe, np. reklamówki lub butelki na wodę;

dawaj rzeczom drugie życie – przerabiaj lub oddawaj to, czego już nie potrzebujesz;

oszczędzaj wodę, np. zakręcaj ją, kiedy szczotkujesz zęby;

wszystko, co masz, staraj się wykorzystywać maksymalnie (dotyczy to m.in. długopisów, w których wystarczy wymienić wkład, by mogły nadal spełniać swoją funkcję);

wybieraj produkty wysokiej jakości;

dbaj o przyrodę, np. dokarmiaj ptaki zimą lub wysiej łąkę kwietną przyjazną owadom;

nie kupuj ubrań pod wpływem chwili albo ze względu na modę.

Ochrona środowiska to nie przywilej, a obowiązek każdego z nas. Nasze codzienne wybory mogą mieć wpływ na to, jak będzie wyglądał świat naszych dzieci. Razem uczyńmy go lepszym!

Płatna współpraca z marką BIC