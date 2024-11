Raz w tygodniu to za rzadko. Błąd jest nagminny

Wiele osób zapomina, że pościel najlepiej zmieniać raz w tygodniu, a jeszcze częściej samą poszewkę. Z czego powinna być uszyta, by gwarantowała komfort naszej skórze?

Higiena snu jest niezwykle istotną częścią naszego życia. Aby organizm mógł odpocząć, wietrzymy pomieszczenie, zapewniając sobie odpowiednią temperaturę w sypialni. Wiele osób jednak za rzadko zmienia pościel.

Jak często zmieniać poszewkę?

Materiał poszewki ma kontakt z naszymi włosami i skórą twarzy. Na cerę działają też resztki kosmetyków, które wcierają się w poszewkę: pot, bakterie, naskórek i kurz. Badania wykazały, że po półtora roku w pościeli żyje średnio cztery gatunki grzybów, a po 20 latach około 17 gatunków. Według zaleceń wielu ekspertów podstawową zasadą jest zmiana pościeli co dwa tygodnie. Lekarze sugerują, by robić to raz w tygodniu. W przypadku poszewki sprawa wygląda nieco inaczej.

Najlepiej zmieniać ją co dwa, trzy dni. Powinny to robić szczególnie osoby o tłustej cerze, ze skłonnościami do powstawania niedoskonałości, ale także z przetłuszczającymi się włosami i nadmiernie wypadającymi.

Istotnie jest również to, aby nie prać poszewek na poduszki w silnych środkach piorących. Zdecydowanie lepsze będą te o naturalnych, bezpiecznych dla delikatnej skóry składach.

Nie tylko częstotliwość

Istotne jest również, z jakiego materiału uszyte są nasze poszewki. Pościel może być bawełniana. Sama poszewka najlepiej jeśli jest z satyny bawełnianej. Dobrym wyborem będzie też przewiewny, chłodny jedwab, który świetnie nadaje się dla posiadaczek delikatnych włosów.

