Zmieszaj z wodą i postaw przy grządkach. Pomrowy znikną z ogrodu

W Polsce występuje ok. 256 różnych gatunków ślimaków. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują pomrowy, czyli ślimaki bez skorupy. To zmora każdego ogrodnika. W ciągu jednej nocy są w stanie dotkliwie zniszczyć plon. Jak się ich pozbyć? Przygotuj tę prostą pułapkę, a zapomnisz o szkodnikach na długi czas.

Zmieszaj z wodą i postaw przy grządce. Pozbędziesz się pomrowów

Pomrowy to duże ślimaki bez skorupy. W Polsce występuje 10 przedstawicieli tego gatunku. Każdy z nich różni się od siebie wyglądem i wielkością. Żywią się resztkami martwej materii, grzybami oraz roślinami, najczęściej kapustnymi. Przepadają za młodymi pąkami i liśćmi. Prowadzą nocny tryb życia. Za dnia skrywają się w ciemnych i wilgotnych kryjówkach, zaś nocą szukają pożywienia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jeśli zauważysz je w swoim ogrodzie, musisz zacząć działać. W przeciwnym wypadku możesz stracić dużą część plonu. Jak pozbyć się pomrowów z ogrodu? Najskuteczniejszym sposobem jest przygotowanie pułapki. W tym celu możesz wykorzystać piwo lub… aromat do ciast. Okazuje się, że pomrowy przepadają za ich zapachem i gdy tylko go poczują, od razu do niego lgną.

Jak przygotować taką pułapkę? Wyciągnij niewielki słoik i wypełnij go wodą. Dodaj do niej 1/2 łyżeczki wybranego przez siebie aromatu do ciast (najlepszy będzie waniliowy lub rumowy). Dokładnie wymieszaj całość, a następnie, wykop niewielki dołek przy grządkach atakowanych przez ślimaki. Włóż słoik do dziury i pozostaw go tak na całą noc. Następnego dnia zauważysz efekt. Szkodniki same wpadną w sidła.

Jak pozbyć się pomrowów?

Pułapka z użyciem aromatu do ciast jest tania, prosta, bezpieczna i niezwykle skuteczna. Dla najlepszych efektów warto przygotować kilka takich słoików i rozłożyć je w kilku miejscach, które są najczęściej odwiedzane przez ślimaki. Rozpoznasz je po charakterystycznych śladach śluzu. Mieszankę można wzbogacić o odrobinę cukru, drożdży lub piwa, za którym to pomrowy przepadają. Zabieg powtarzaj codziennie przez kilka dni, a pozbędziesz się szkodników z ogrodu.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl