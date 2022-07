Zmysłowa Anna Lewandowska w nietuzinkowych kolczykach. To wakacyjny hit

Modna biżuteria na lato 2022

Jednak trendy biżuteryjne zmieniają się każdego sezonu. Zatem co aktualnie jest w modzie? Powrót do dzieciństwa, czyli kolorowa biżuteria emaliowana i akrylowa, a także zrobiona z koralików, które wyglądają jak cukierki. Ponadto gwiazdy, celebrytki i fashionistki oszalały na punkcie biżuterii ciała, która oplata np. odsłonięte brzuchy. Co więcej, latem zawsze sprawdzi się biżuteria z motywami morskimi. Sama nie rozstaję się obecnie z pozłacanym naszyjnikiem z wdzięczną muszelką. Anna Lewandowska poszła w tym temacie o krok dalej.