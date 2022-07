Najmodniejszy kolor w tym sezonie. Kożuchowska i Lewandowska noszą go od stóp do głów

Z kolei jakiś czas temu Paulina Sykut-Jeżyna do studia Polsatu ubrała się w zieloną, satynową koszulę o klasycznym kroju oraz spódnicę w geometryczne wzory. Ona również postawiła na beżowe obuwie. To doskonałe przykłady tego, jak kolor zielony prezentuje się w formalnych stylizacjach. Jeśli tylko nie obowiązuje cię ścisły dress code, możesz śmiało założyć go do pracy.