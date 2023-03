Zmywarka nie suszy naczyń? Prosty trik pozwoli zaoszczędzić sporo na naprawie

Trik na suche naczynia ze zmywarki

Zmywarka zakończyła cykl, jednak naczynia w środku wciąż są mokre? Niestety z tym zmaga się wiele osób. Warto wiedzieć, że nie od razu oznacza to, że mamy do czynienia z zepsutym sprzętem AGD. Nie każdy wie, że wpływ na działanie zmywarki ma także ułożenie przedmiotów w środku. Wiele osób nie stosuje się do zaleceń producenta i układa w niej rzeczy tak, by jak najwięcej brudnych naczyń się w niej zmieściło.