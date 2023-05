Znajomy się wygadał. Ujawniono, co po komunii zrobi Hakiel

W marcu 2022 roku Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek poinformowali o rozstaniu i po kilku miesiącach sfinalizowali swój rozwód. Od tego momentu każde z nich układa sobie życie u boku nowych partnerów - aktorka związała się z kolegą z TVP, Maciejem Kurzajewskim, a tancerz z tajemniczą Dominiką.

Byli małżonkowie dzielą się jednak opieką nad dziećmi, a już w najbliższą niedzielę przed nimi wyjątkowe wydarzenie - pierwsza komunia córki Helenki. Im bliżej uroczystości, tym więcej szczegółów uroczystości pojawia się w mediach.

Dwa osobne przyjęcia

Niedawno Marcin Hakiel w rozmowie z "Wprost" przyznał, że wraz z byłą żoną podjęli decyzję o organizacji dwóch osobnych przyjęć z okazji pierwszej komunii córki, co wynika z ich dotychczasowych ustaleń.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Kurzopki" modernizują dom! Nie zamieszkają w nim sami

"Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole. Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno" - wyznał.

Plany Katarzyny Cichopek

Jak przekazała w rozmowie z Plotkiem osoba z otoczenia Katarzyny Cichopek, po uroczystościach w kościele ma odbyć się "zorganizowane rodzinnymi siłami" przyjęcie w domu aktorki. Później Helenka pojedzie do rodziny ojca.

- Kasia robi sałatki, mama piecze ciasta. Będzie skromnie i bez przepychu. Wychodzą z założenia, że ważniejszy jest wymiar duchowy niż materialny. Marcin Hakiel po obiedzie u mamy zabierze córkę na spotkanie z jego rodzicami - przekazał informator Plotka.

Osobne uroczystości zaprzeczają doniesieniom medialnym, mówiącym o świetnych relacjach pomiędzy byłymi małżonkami i partnerami. Wcześniej wspominał o tym też Hakiel, który nigdy nie ukrywał, że rozstanie było dla niego trudne.

"Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem - to jest wyssane z palca. No chyba, że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje" - powiedział w rozmowie z "Wprost" Marcin Hakiel.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl