Znak, że trzustka niedomaga. Nie panikuj, gdy zauważysz

Pewnego dnia pani Ola odkryła, że jej stopy zmieniły kolor na żółty. "Podeszwy jej stóp były mocno żółte, miejscami przechodziły w kolor pomarańczowy. Zadziwiające było to, że zabarwienie rozłożyło się nierównomiernie. Najbardziej żółta była pięta w lewej stopie, a także duży palec w prawej, łącznie z paznokciami" - czytamy w serwisie internetowym Wprost.

Kobieta była przerażona. Z początku zaczęła podejrzewać u siebie żółtaczkę, a następnie nowotwór wątroby, na który cierpiała w przeszłości jej babcia, a także nowotwór trzustki. Pani Ola próbowała wyczyścić stopy pumeksem, jednak dziwny kolor z nich nie schodził. Pojawiło się za to bardzo nieprzyjemne pieczenie i swędzenie.

Jak czytamy, pani Ola przypomniała sobie, że przez cały dzień nosiła obcisłe, ocieplane rajstopy, a także ciepłe buty. Okazało się, że chociaż rajstopy były czarne, pod wpływem ciepła i wilgoci zafarbowały stopy na żółto. Najprawdopodobniej doszło do reakcji alergicznej, która - w połączeniu z podrażnieniem pumeksem - spowodowała także przykre objawy takie jak świąd i pieczenie.

