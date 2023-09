Wsyp garść do wody. Nie poznasz swoich stóp

Kąpiel dla stóp zapewni zdrowie i higienę

Pół szklanki suszonego skrzypu polnego zagotuj w 2-3 litrach wody, gotuj przez ok. pięć minut na wolnym ogniu, a następnie odstaw na pół godziny. Odcedź wywar, a następnie przelej go do miski, w której będziesz moczyć stopy. Dolej tyle wody, aby spokojnie zamoczyć całe stopy i przy okazji pilnuj temperatury – woda nie może być ani za zimna, ani zbyt gorąca. Mocz stopy przez ok. 30 minut, następnie dobrze je wytrzyj, natrzyj kremem nawilżającym i załóż ciepłe skarpety, aby lepiej się wchłonął. Dzięki temu skóra stóp stanie się miękka i zadbana. Zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.