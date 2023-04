Znak zodiaku, który jest najlepszym partnerem. Brzydzi się zdradą

Strzelec zauroczy radością życia

Partner urodzony w znaku Strzelca nieustannie zaskakuje. Przyciąga do siebie optymistycznym nastawieniem do świata, poczuciem humoru oraz entuzjazmem, z jakim wita każdy dzień. Jest spontaniczny w swoich reakcjach, niezdolny do fałszu i kłamstwa. Nie można się z nim nudzić, ponieważ ma milion pomysłów na sekundę. Gdy się w kimś zakocha, pragnie pokazać mu cały świat. Czasami bywa niestały w uczuciach, ale gdy trafi na swój ideał, nigdy go nie opuści.