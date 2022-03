Znalazł butelkę na plaży w Wielkiej Brytanii. Szuka nadawczyni listu

List w butelce

Jak się okazuje, list nadano z Bahamów. Pomysłodawczynią i autorką wiadomości była, jak wynika z jego treści, 6-letnia Anna. Dziewczynka wrzuciła butelkę do wody 21 czerwca 2001 roku. Benton powiedział serwisowi The Falmouth Packet, że korespondencja była w bardzo dobrym stanie. Anna jest dziś 27-letnią kobietą. Znalazcę interesuje, co teraz robi, co u niej słychać. Ma nadzieję, że dzięki mediom uda mu się zaspokoić ciekawość.